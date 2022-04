Philadelphia gjeninnfører påbud om munnbind

Dr. Cheryl Bettigole, som har øverste ansvar for byens helsemyndigheter, sier hun prøver å slå ned en potensiell ny smittebølge drevet fram av en undervariant av omikron.

De fleste delstater og byer droppet munnbindpåbudet i februar og mars i tråd med endrede føderale retningslinjer da sykehusinnleggelsene var på vei nedover.

Antall påviste smittetilfeller har økt med mer enn 50 prosent i Philadelphia de siste ti dagene, en grense som i tråd med byens gjeldende retningslinjer gjør at folk bes om å ta på munnbind.

Helsemyndighetene tror det er omikron-undervarianten BA. 2 som står bak smitteøkningen. Den har spredt seg raskt i Europa og Asia og har blitt dominerende i USA de siste ukene.

– Om vi ikke handler nå, når vi allerede vet at tidligere smittebølger har blitt etterfulgt av en bølge med sykehusinnleggelser og så en bølge med dødsfall, vil det være for sent for mange av innbyggerne våre, sa Bettigole.

Påbudet vil håndheves i forretninger i byen fra 18. april.