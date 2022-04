Ordføreren sier at minst 10.000 sivile er drept i Mariupol

Antallet døde kan overstige 20.000, og gatene er «teppebelagt» med lik, sa ordfører Vadym Bojtsjenko i et intervju med nyhetsbyrået AP mandag. Tallet er ikke bekreftet av uavhengige kilder.

Videre i intervjuet hevdet Bojtsjenko at russiske styrker har tatt med seg flyttbart utstyr til kremering for å kvitte seg med levningene, og han anklager dem for å stanse nødhjelp til byen for å skjule de angivelige ugjerningene.

Ifølge Boytsjenko har de russiske styrkene tatt med mange lik til et stort kjøpesenter i byen, der det er lagringsplass og kjølerom.

– Flyttbare krematorier har ankommet i lastebiler: De åpnes, så er det en pipe inni, og disse levningene blir brent, sa han.

Ifølge ham var det mandag igjen rundt 120.000 sivile i byen, som har desperat behov for mat, vann, ly og kommunikasjonsfasiliteter. Omtrent en halv million innbyggere bodde i byen før Russland invaderte Ukraina 24. februar.