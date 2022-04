Tidligere politimann kjent skyldig i å ha stormet Kongressen

Thomas Robertson ble funnet skyldig på alle tiltalepunkter, blant annet at han har hindret politiets arbeid ved Kongressbygningen og at han tok seg inn på forbudt område med et våpen, en stor trestokk.

Påtalemyndigheten mener Robertson dro med Robert Fracker, den andre betjenten, til Washington D.C. og sluttet seg til en «voldelig mobb» fordi han trodde daværende president Donald Trump var frastjålet valgseieren. De to jobbet i Rocky Mount i den nærliggende delstaten Virginia og har siden mistet jobbene.

Fracker skulle egentlig stilles for retten sammen med Robertson, men han har erkjent skyld og samarbeider med påtalemyndigheten.

Det er ikke satt noen dato for straffutmålingen. Rettssaken mot Robertson er den andre som har foregått i en føderal domstol etter Kongress-stormingen.

Den første kjennelsen kom i mars mot Guy Reffitt. Han ble funnet skyldig på alle tiltalepunkter.