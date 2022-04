USA ber India om å ikke trappe opp kjøp av russisk olje

USA og deres allierte forsøker å avskjære inntektskildene til Russland, men India har så langt forholdt seg nøytrale.

Heller ikke etter møtet med Biden, som foregikk digitalt, ville Modi komme med noen offentlige lovnader om å avstå fra å kjøpe russisk olje.

I mars kjøpte statlige Indian Oil Corp. 3 millioner fat med råolje fra Russland til tross for oppfordringer fra vestlige land om å avstå fra å kjøpe russiske energivarer.

Indias manglende vilje til å etterkomme kravene er et sårt punkt i forholdet til USA.

Modi sa mandag at situasjonen i Ukraina er «svært bekymringsfull». Han sa også at han har snakket med presidentene Putin og Zelenskyj for å be dem om å slutte fred.

India har fordømt drapene som ble avdekket i Butsja og har bedt om en uavhengig gransking.

Biden og Modi diskuterte også den ustabile globale matsituasjonen, humanitærhjelp og klimaendringer. Etter møtet sa Biden at de to landene vil fortsette å styrke det gode forholdet seg imellom.

To andre møter foregikk samme dag. USAs utenriksminister Antony Blinken og forsvarsminister Lloyd Austin møtte sine indiske kollegaer Subrahmanyam Jaishankar og Rajnath Singh.

Også der var krigen i Ukraina høyt på agendaen, og Blinken oppfordret India til å stå sammen med andre demokratier, mot autokratiske stater som Kina og Russland.