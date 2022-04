Østerrikes statsminister: Ikke et «vennlig møte» med Putin

Den østerrikske statsministeren sa etter møtet at samtalene var «veldig direkte, åpne og vanskelige,» skriver Sky News.

– Mitt viktigste budskap til Putin var at krigen må få en slutt, og at i krig finnes det bare tapere, sa Nehammer til østerrikske medier etter møtet.

Nehammer tok også opp angrepene på sivile i Butsja, og han sa at alle som kan holdes ansvarlige, vil måtte svare for seg.

Tidligere i april ble det delt bilder av døde sivile som lå i gatene i Butsja med bakbundne hender. Ifølge ukrainske myndigheter antas det at over 300 sivile er drept av russiske styrker i Butsja og at rundt 50 av dem ble likvidert. Russland har avvist at de står bak angrepet.

– Jeg var veldig tydelig med Putin: alle sanksjoner mot Russland vil bestå og skjerpes så lenge mennesker dør i Ukraina.

Selv om Nehammer beskriver møtet som ikke vennlig, sier han at han følte en plikt til å møte Putin for å ha prøvd alt.

Russland har ikke villet kommentere møtet. Kremls talsperson Dmitrij Peskov nøyde seg med å si til nyhetsbyrået Interfax at «møtet er avsluttet».

Møtet er det første ansikt til ansikt mellom Putin og en europeisk leder siden krigen startet i februar i år.

Lørdag besøkte Nehammer den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj i Kyiv.