– Fienden er nesten ferdig med forberedelsene for et angrep i øst. Angrepet vil begynne snart, sa talsmann Oleksandr Motuzyanyk på en brifing mandag, ifølge ukrainsk Interfax. Han la til at den ukrainske hæren er klar.

Ifølge Motuzyanyk har de russiske styrkene i Donetsk og Luhansk økt kraftig i antall den siste tiden.