Pussy Riot: Det er umulig å lage politisk kunst i Russland nå

Den russiske protestgruppa og punkbandet Pussy Riot har i mange år fått internasjonal oppmerksomhet for sine protester og kunstprosjekter. Særlig vakte det oppsikt da flere medlemmer ble dømt til fengselsstraff etter en performance i en katedral i Moskva i 2012.

Mange av Pussy Riot-medlemmene har de siste årene blitt tvunget til å flykte fra Russland på grunn av sin regimekritiske kunst. Senest i februar i år ble Pussy Riot-aktivisten Maria «Masha» Aljokhina pågrepet i Moskva og satt i husarrest.

De to medlemmene Lusine Djanyan og Aleksej Knedljakovskij fikk asyl i Sverige for snart tre år siden.

Må være upolitisk

– Å være upolitisk er kanskje den eneste måten å jobbe kunstnerisk i Russland nå, sier Lusine Djanyan.

Sammen med ektemannen Aleksej Knedljakovskij bor hun og de to barna i en midlertidig flyktningbolig laget av brakkelignende komponenter stablet oppå hverandre.

– Det er egentlig ikke et ekte hus, fastslår Djanyan når hun gir veibeskrivelsen til journalistene fra nyhetsbyrået TT.

Inne i «huset» på 44 kvadratmeter står store malerier lent opp mot veggen. Barnetegninger pryder resten av huset.

Måtte flykte

Det var kunsten som brakte dem hit.

I Russland var det ikke lenger mulig å leve som kulturutøver. Djanyan hadde fått sparken fra stillingen som foreleser ved Universitetet i Krasnodar. Hun ble trakassert, og hun mistenkte at både telefonen og hjemmet deres ble avlyttet og undersøkt.

Yozh, medlem av Pussy Riot, deltok på seminaret «Selv om de fengsler oss, har vi ikke tapt» på Nobels Fredssenter i Oslo i oktober 2012. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Mange ganger – da vi kom hjem – så vi spor etter skitne sko i hele leiligheten, forteller hun.

Paret vaøgte å forlate Russland etter at Knedljakovskij ble fengslet i 15 dager i 2017 for et kunstprosjekt der han hengte et kors på en statue av Feliks Dzerzjinskij, grunnleggeren og sjefen for forløperen til det hemmelige sovjetiske politiet KGB.

I husarrest

I dag er Pussy Riots medlemmer spredt over hele verden. Svært mange har blitt tvunget til å flykte fra Russland. Antall medlemmer er av sikkerhetsmessige årsaker hemmelig. Men det har tidligere vært sagt at hvem som helst kan være med i kollektivet.

Det er ikke så mange som vil være medlem i dag.

– Det er lett å ta på seg en balaklavaen i frie land og si «Vi hater Putin!». Men prøv å gjøre det i Russland. Se hva som skjedde med Masha nylig, sier Djanyan.

Masha var med på å grunnlegge Pussy Riot i 2011. Nå er hun et av de siste, kjente medlemmene igjen i Russland, men altså arrestert og satt i husarrest.

– De pågriper henne og gir henne husarrest eller fengsel i 15 dager av gangen, om og om igjen. Det er deres strategi. Hadde de gitt henne to år i strekk, ville det jo vært en skandale, sier Knedljakovskij.

– Masha blir arrestert kun fordi hun fortsatt er i landet. Men samtidig sperrer regimet veien ut for dem som vil rømme, fastslår Djanyan.

Det er som å være låst inne i et bur med en diktator. Det er situasjonen for kulturutøvere i Russland i dag, sier Djanyan.

Kupp på SVT

Aleksej Knedljakovskij og Lusine Djanyan har fortsatt å jobbe som kunstnere og har hatt flere utstillinger i Sverige. De har til og med gjort et Pussy Riot-kupp der.

I 2019 ble de invitert til SVTs satireprogram «Swedish News» for å snakke om at de først ble nektet asyl i Sverige. En avgjørelse som altså ble omgjort.

Men de to ville heller ta opp viktigere saker. Kledd i de karakteristiske fargerike balaklavaene til Pussy Riot stormet Knedljakovskij og Djanyan sendingen under en annen del av programmet.

De plasserte seg bak daværende programleder Jesper Rönnbäck og foldet ut et banner med budskapet «Stopp Nord Stream 2», mens de ropte slagord mot Putin og krigen i Øst-Ukraina, før de ble båret ut av studioet.

Ingen brydde seg

I februar i år, tre år etter TV-aksjonen, stoppet Tyskland planene om å importere russisk gass gjennom Nord Stream-rørledningen som følge av invasjonen av Ukraina.

Alle straffetiltak som nå er på plass, har kommet for sent, mener ekteparet.

– Vi har ropt ut om hvor farlig Putin har vært i flere år. Men da han knuste, forgiftet og fengslet oss i Russland, var det ingen som brydde seg, fastslår Djanyan.