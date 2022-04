I Shanghai var hovedindeksen ned 0,9 prosent, mens hovedindeksen i Shenzhen, Kinas nest største børs, var ned 1,4 prosent.

I Tokyo var hovedindeksen Nikkei 225 ned 0,6 prosent etter et par timers handel, mens den bredere Topix-indeksen hadde falt 0,5 prosent.

Nyhetsbyrået AFP knytter nedgangen til bekymring for at den amerikanske sentralbanken skal stramme til pengepolitikken for å stagge inflasjonen i landet.