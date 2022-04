The Times: Finland og Sverige ventes å søke om Nato-medlemskap i sommer

En høytstående amerikansk tjenesteperson spør retorisk hvordan krigen kan «være noe annet enn en massiv strategisk fadese for Putin», og at de venter at Finland søker om medlemskap i juni, og at Sverige vil følge etter, skriver avisa.

Amerikanske kilder opplyser til The Times at Nato-medlemskap for de to landene var «et samtaleemne» i samtaler mellom alliansens utenriksministre forrige uke, der også Sverige og Finland deltok.

Både i Sverige og Finland har Nato-debatten blusset opp etter Russlands invasjon av Ukraina. Finnenes statsminister Sanna Marin sa lørdag at hun tror spørsmålet om hvorvidt Finland vil søke om medlemskap, avgjøres i sommer.

– Russland er ikke naboen vi trodde de var, sa hun. Videre sa hun at avgjørelsen må tas «grundig, men raskt».

Sveriges statsminister Magdalena Andersson sa for to uker siden at hun på ingen måte utelukker medlemskap. Nato har signalisert at de to landene vil bli tatt imot med åpne armer.