Paven fordømmer krigen i Ukraina og ber om våpenhvile

Paven oppfordret innstendig til våpenhvile i Ukraina og fordømte det han kalte en krig mot forsvarsløse sivile som lider under «fryktelige massakre og avskyelige grusomheter».

– La våpenhvilen begynne med påsken, men ikke for å lade om våpnene og gjenoppta kampen. En våpenhvile for å oppnå fred ved hjelp av virkelige forhandlinger, sa paven.

Titusener hadde møtt fram på Petersplassen for å høre ham tale.

Paven har også tidligere fordømt angrepene på sivile i Ukraina. Etter at døde sivile ble funnet i gatene i byen Butsja utenfor Kyiv, kalte han drapene for en massakre. Han har også sagt at han er klar til å reise til Kyiv hvis han kan bidra med å skape fred.

Russland har avvist at landet har noe ansvar for drapene på sivile i Butsja, og har i stedet anklaget Ukraina for å iscenesette det hele, men myndighetene i Moskva har ikke lagt fram noe dokumentasjon for påstandene.