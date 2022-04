Krigen i Ukraina er inne i sin sjette uke, og tross lovnader om strenge sanksjoner mot Russland, fortsetter EU å kjøpe olje og gass fra supermakten. I fjor importerte EU 40 prosent av gassen sin og 27 prosent av oljen fra Russland. Derfor fnyste Putins tidligere økonomiske rådgiver da trusler om sanksjoner kom.

Han mener at det kun er én ting som kan stanse krigen.

– Dersom Vesten iverksatte en reell embargo på russisk olje og gass, så vil klokka begynne å tikke for de russiske styrkene, og innen en til to måneder vil de være tvunget til å stanse all krigføring, sier Illarionov til BBC.

– Europas joker

Embargo er totalforbud mot å handle med et land, og i dette tilfelle vil det da bety full stans av import av gass og olje fra Russland.

– Dette er en av svært få jokere Europa og Vesten fremdeles har i ermet, sier Illarionov.

Samtidig som en rekke sanksjoner har blitt innført, har gass og olje fått fortsette å flyte gjennom den flere uker lange krigen. Det økonomiske tapet landet står overfor nå, mener Illarionov at Putin er forberedt på, men full stans av gass- og oljeeksport til EU vil være et tap han mener presidenten ikke vil tåle.

Dette bildet fra 2002 viser Vladimir Putin på seiltur med sin daværende kone og deres to døtre. Her var døtrene 15 og 16 år. Foto: Kreml

Putins døtre på europeisk svarteliste

Samtidig blir presidenten og hans nærmeste sanksjonert på personlig plan. De siste til å bli rammet er hans døtre, Katerina Tikhonova og Marija Vorontsova. Før helgen publiserte EU en svarteliste på over 200 personer, deriblant barna til den russiske presidenten.

Den offisielle listen ble publisert fredag kveld og trådte i kraft umiddelbart.

På listen står også 18 selskaper. Alle på listen får verdier de har plassert i EU, beslaglagt. De slipper dessuten ikke lenger inn i EUs medlemsland.

EU-landene vedtok de nye sanksjonene tidligere i uka som følge av Russlands krigføring i Ukraina.