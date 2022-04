I et intervju med Sunday Telegraph sier Nato-sjefen at styrken skal være i stand til å stanse en invasjonshær.

Han sier også at Nato er midt i en svært grunnleggende endringsprosess som skal gjenspeile de langsiktige virkningene av handlingene til Russlands president Vladimir Putin.

– Uansett når og hvordan krigen i Ukraina ender, har krigen allerede fått langsiktige konsekvenser for vår sikkerhet. Nato må tilpasse seg den nye virkeligheten. Og det er nøyaktig hva vi gjør, sier Stoltenberg.

– En farligere verden

Ifølge Nato-sjefen skal alliansens lille «snubletråd» på østflanken gjøres om til en storstilt militær tilstedeværelse.

– Vi må sikre at vi i en farligere verden fortsatt er i stand til å beskytte og forsvare alle Nato-allierte, sier han og legger til at endringen må følges opp av at Natos medlemsland. De må bruker mer penger på sine forsvarsbudsjett, ifølge Stoltenberg, som viser spesielt til Tysklands løfte om å bruke 2 prosent av landets BNP på forsvar, ikke 1,5 prosent som i dag.

– Med størrelsen på Tysklands økonomi vil dette virkelig gjøre en enorm forskjell, også for hvor mye penger Nato bruker totalt på forsvar, sier han.

Ingen skal slippe unna ansvaret for rakettangrepet mot Kramatorsk, slår president Volodymyr Zelenskyj fast. Foto: Ukrainas presidentkontors presseavdeling via AP / NTB Foto: NTB

Zelenskyj: Hele Europa er målet

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj mener at hensikten med Russlands aggresjon aldri har vært begrenset til kun Ukraina. Hele Europa er målet, sier han i en video delt av BBC.

I talen oppfordrer han også Vesten til å innføre full stans i import av russisk olje og gass, og han oppfordrer også vestlige land til å forsyne Ukraina med mer våpen.

Russlands bruk av militærmakt er «en katastrofe som uunngåelig kommer til å ramme alle», sier presidenten.

Han sier også at Ukraina er beredt på en hard kamp idet russiske styrker ventes å konsentrere innsatsen i Øst-Ukraina. Men han legger til:

– Dette kommer til å bli en hard kamp. Vi har tro på denne kampen og vår seier. Vi står klar til å kjempe og samtidig se på diplomatiske måter for å avslutte denne krigen, sier Zelenskyj.