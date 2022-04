– Jeg kan ikke og jeg ønsker ikke å skjule at jeg er dypt skuffet over Vladimir Putins oppførsel, sa Berlusconi på et møte i det konservative partiet Forza Italia i Roma lørdag.

– Jeg har kjent ham i rundt 20 år. Jeg fikk alltid inntrykk av at han var en demokrat og en fredens mann, sier den 85 år gamle milliardæren videre.

Berlusconi var statsminister tre ganger i perioden mellom 1994 og 2011. Han har til nå unnlatt å kritisere Putin.

Berlusconi opprettholdt i denne perioden vennskapelige og personlige bånd til Putin og inviterte Putin på ferie til sin luksusvilla på Sardinia.

Stilt overfor de grusomme massakrene på sivile i Butsja og andre steder, ekte krigsforbrytelser, kan ikke Russland benekte sitt ansvar, sier Berlusconi.