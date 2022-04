Donetsk-guvernør: Fem sivile drept i russisk angrep

Fire ble drept i byen Vuhledar og den femte i byen Novomikhaylovka, skriver guvernør Pavlo Kyrylenko i meldingstjenesten Telegram.

Kampene er blitt stadig hardere i regionen, der ukrainske myndigheter har oppfordret sivilbefolkningen til å evakuere før Russland igangsetter det som fryktes å være en stor offensiv.

Lørdag skrev den ukrainske hæren på Facebook at den hadde ødelagt fire stridsvogner, åtte pansrede kjøretøy og sju øvrige russiske kjøretøy, samt et fly, et helikopter og droner.

Lenger nord, i Slatyne i Kharkiv-regionen, ble minst to mennesker drept og en annen person såret i et russisk angrep, ifølge et Facebook-innlegg fra ordføreren i nabokommunen Dergatsji, Vyatsjeslav Zadorenko.