EUs ambassade er gjenåpnet i Kyiv

EUs utenrikssjef Josep Borrell kunngjorde under et besøk med EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen i Kyiv fredag at den skulle gjenåpnes.

Tidlig lørdag ettermiddag tvitret EUs ambassadør til Ukraina, Mati Maasikas, et bilde av EU-flagget heist til topps på ambassadebygningen, melder BBC.

Italia skal gjenåpne sin ambassade i Kyiv rett etter påske, uttalte utenriksminister Luigi Di Maio lørdag ifølge det italienske nyhetsbyrået Ansa.

Tyrkia gjenåpnet sin ambassade i Kyiv onsdag. Dagen etter gjorde Litauen det samme.

I en videotale natt til fredag oppfordret Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj flere land til å gjenåpne sine utenriksstasjoner i Kyiv.

Det er ikke kjent når Norges ambassade i Kyiv, som ble midlertidig stengt 24. februar, skal gjenåpnes.