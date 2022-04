Ukraina: Sivile og soldater sluppet fri i fangeutveksling med Russland

– På ordre fra president Volodymyr Zelenskyj har den tredje fangeutvekslingen funnet sted i dag. Tolv av våre soldater er på vei hjem, deriblant en kvinnelig offiser, sier visestatsminister Iryna Veretsjuk på Telegram sent lørdag kveld.

Ni sivile kvinner og fem menn er også på vei hjem, tilføyer hun. Det er foreløpig ikke kjent hvor mange russere som er sluppet fri i fangeutvekslingen.

Russlands menneskerettskommissær Tatjana Moskalkova sier at de to landene har lagt til rette for retur av lastebilsjåfører som sto fast. 32 russere og 20 ukrainere fikk reise hjem, sier hun ifølge det statlige russiske nyhetsbyrået Tass.