Seks barn funnet druknet utenfor Tunisia

Migrantene kom alle fra land sør for Sahara, og de forlot det nordafrikanske landet i to båter, opplyser Mourad Turki, talsmann for en domstol i havnebyen Sfax.

Redningsmannskaper hentet 37 mennesker opp fra vannet fredag og lørdag, men et titall er fortsatt ikke gjort rede for, sier Turki lørdag kveld.

Mange migranter og flyktninger som forsøker å komme seg til Europa, reiser fra Tunisia og nabolandet Libya, ofte i skrøpelige båter som knapt er sjødyktige.

Rundt 1.300 mennesker druknet eller forsvant i det sentrale Middelhavet i fjor, ifølge FNs høykommissær for flyktninger. Dette er dermed den farligste migrasjonsruten i verden.

Utenfor Libyas kyst opplyser den tyske hjelpeorganisasjonen Sea-Watch å ha reddet til sammen 86 mennesker i tre aksjoner fredag og lørdag.

Samtidig venter Leger Uten Grensers (MSF) redningsskip Geo Barents fortsatt på tillatelse til å legge til ved en trygg havn. Om bord i skipet, som lørdag befant seg utenfor italienske Sicilia, er 113 migranter og flyktninger. De ble reddet fra en oppblåsbar båt for nesten to uker siden.

Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM) anslår at over 18.000 mennesker har dødd eller forsvunnet i forsøket på å krysse Middelhavet siden 2014.