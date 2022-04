EU skal diskutere etterforskningen av krigsforbrytelser i Ukraina med ICC

ICCs sjefanklager Karim Khan skal møte EUs utenrikssjef Josep Borrell søndag i Luxembourg og deretter delta i et møte med EUs utenriksministre i samme by mandag.

Møtene er et uttrykk for EUs støtte til etterforskning av flere hendelser i Ukraina, spesielt drapene på sivile i byen Butsja nær Kyiv.

Ukrainas regjering og noen andre land har sagt at Russland er ansvarlig og skyldig i krigsforbrytelser for drapene på sivile i Butsja, men Russland nekter for dette. EU har vært mer tilbakeholden i sin retorikk og avventer etterforskningen utført av Ukrainas påtalemyndighet med hjelp fra ICC, EU, FN og OSSE.