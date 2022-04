Partiet har lørdag vedtatt å gi ledelsen fullmakt til å godkjenne en Nato-søknad.

Centern, som sitter i den finske regjeringen, har tradisjonelt gått inn for en militær alliansefrihet.

Under en tale lørdag formiddag var partileder Annika Saarikko klar i sin mening om at en Nato-søknad nå er riktig vei å gå for Finland.

– Dersom regjeringen mener at tiden er inne, så er jeg som partileder, med deres støtte, beredt til å stake ut kursen for et finsk medlemskap i Nato, sa hun ifølge nyhetsbyrået Yle.

Under talen slo Saarikko over til svensk for å understreke viktigheten av at Finland og Sverige samarbeider om sikkerhet og forsvar. Nato-debatten i Sverige har i likhet med i Finland blusset opp etter Russlands invasjon av Ukraina.