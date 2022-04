Oljen befinner seg i et 45 år gammelt tankskip som har fungert som et flytende oljelager utenfor havnebyen Hodeida i Jemen siden 1988. Skipet er ikke blitt vedlikeholdt siden 2015.

Ifølge FN er det stor fare for at fartøyet etter hvert eksploderer eller begynne å lekke, noe som vil føre til en stor økologisk og humanitær katastrofe i Rødehavet og nærliggende områder.

FNs humanitære koordinator for Jemen, David Gressly, kaller skipet FSO Safer for en tidsbombe. Han understreker at en oljelekkasje vil ramme Jemen hardt, et land som allerede har opplevd massive ødeleggelser i løpet av sju år med krig.

– Uten finansiering de seks neste ukene vil ikke prosjektet kunne starte i tide, og denne tidsbomben vil fortsette å tikke, sa han på en pressekonferanse i New York fredag.

Det er beregnet å ta fire måneder å overføre oljen til et annet skip.

I begynnelsen av mars signerte FN og Jemens houthi-opprørere en intensjonsavtale etter flere års samtaler der det ble gitt klarsignal til å iverksette operasjonen.

Hvis oljen lekker ut, vil det ifølge FN føre til at økosystemene i havet blir ødelagt. Det vil også bety kroken på døra for lokal fiskenæring og føre til at den livsviktige havnen i Hodeida blir stengt i seks måneder.