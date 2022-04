Rett før helgen kostet det 80,85 rubler å kjøpe én amerikansk dollar. Det er omtrent samme nivå som før Russland invaderte Ukraina 24. februar.

Etter invasjonen falt rubelverdien kraftig. Den 10. mars kostet det 138 rubler å kjøpe én dollar.

For å stabilisere rubelverdien har Russland blant annet krevd at EU skal betale for russisk gass i rubler. Utlendinger har dessuten fått forbud mot å selge russiske aksjer.