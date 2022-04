Dette skjedde i Ukraina i natt

* Gårsdagens angrep mot sivile på en togstasjon i Kramatorsk må etterforskes som krigsforbrytelse. Det krever Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i en videotale i natt.

* FNs generalsekretær António Guterres fordømmer angrepet på sivile på togstasjonen i Kramatorsk. Minst 52 personer ble drept og 300 såret, ifølge tall fra ukrainske myndigheter.

* USA mener at Kramatorsk-angrepet ble utført med en rakett av typen SS-21 Scarab, som også går under navnet Tochka-U. I likhet med Ukraina mener USA at Russland sto bak angrepet. Russland avviser dette.

* I går ble 6.665 sivile evakuert via humanitære korridorer fra ukrainske byer, ifølge tall fra regjeringen i Kyiv.

* Ukrainske myndigheter innfører portforbud i havnebyen Odesa ved Svartehavet fra i kveld til mandag morgen. Årsaken er risiko for rakettangrep.

* Tusener av russiske soldater har samlet seg nær utkanten av den ukrainske byen Kharkiv, ifølge en høytstående tjenestemann i USAs forsvarsdepartement. Hensikten skal være å overta den østlige ukrainske regionen Donbas, mener tjenestemannen.

* Russland har et mål om å oppnå en eller form for seier over Ukraina innen 9. mai, ifølge europeiske tjenestemenn som CNN og BBC har snakket med.