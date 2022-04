USA mener Russland brukte kortdistanserakett i Kramatorsk-angrepet

USAs militære tror at det var en rakett av typen SS-21 Scarab som ble brukt i fredagens angrep, sier en høytstående tjenestemann i Pentagon ifølge The Guardian.

Det er ikke klart om det ble brukt klaseammunisjon i angrepet.

USA mener, i likhet med Ukraina, at Russland sto bak angrepet der minst 52 personer ble drept og 300 såret ifølge ukrainske myndigheter.

Ukraina hevdet fredag at Russland brukte en rakett av typen Tochka-U i angrepet. Tochka-U er et annet navn for SS-21 Scarab. Rakettypen anses for å være mindre treffsikker enn Iskander-rakettene som Russland ofte bruker.

– Vi kjøper ikke russernes avvisning om at de ikke var ansvarlig, sier tjenestemannen.

Russland avviste fredag å ha stått bak angrepet. Kreml-talsmann Dmitrij Peskov sa videre at landet ikke bruker raketter av typen Tochka-U.