Barn skutt på vei hjem fra skolen i New York

Fredagens skyteepisode skjedde på et gatehjørne. Barnet som ble drept, var en 16 år gammel jente.

De to som ble såret, var en 16 år gammel jente som ble truffet av skudd i beinet, og en 17 år gammel gutt som ble truffet i rumpa. Begge ventes å overleve.

Politiet opplyser at det fortsatt er en del uavklarte detaljer i saken, men at skytingen ser ut til å ha startet etter at to personer gjorde håndbevegelser mot hverandre i et veikryss. Barna som ble skutt, gikk på fortauet.