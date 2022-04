Vurderingen kom i et møte med pressefolk fredag, ifølge det russiske nyhetsbyrået Tass.

Peskov kommer med en lignende uttalelse i et intervju med Sky News. Her sier han at russiske myndigheter håper «operasjonen» i Ukraina vil bli avsluttet i løpet av de neste dagene eller i overskuelig framtid – enten ved at Russland når sine mål, eller som et resultat av forhandlinger mellom Russland og Ukraina.