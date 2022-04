Mann pågrepet for angrepet på fredsprisvinner Muratov

Fredsprisvinneren fikk maling kastet i ansiktet da han var på et tog som skulle fra Moskva til Samara.

Muratov la fredag selv ut et bilde fra sykehuset. Journalisten og redaktøren skriver at øynene hans ikke ble permanent skadd av angrepet.

Ifølge Interfax er en 37 år gammel mann pågrepet i Moskva, mens en annen person er etterlyst. De to mistenkte skal være tidligere soldater, og motivet bak angrepet skal ha vært at de ikke er fornøyd med Muratovs kritikk av krigen i Ukraina.

En talsperson for Russlands innenriksdepartement opplyser at to menn med munnbind gikk om bord i toget på Kazan-stasjonen, før en av dem gikk til kupeen der Muratov var og kastet rød maling i ansiktet hans.

Det ble lagt ut en video av angrepet på Telegram, der en nasjonalistisk gruppe skrev at angrepet var hevn for russiske soldater som har dødd i Ukraina.

Muratov sier selv at en av angriperne ropte «Muratov, her er en for gutta våre» under hendelsen.

Novaja Gazeta-redaktøren er Russlands mest fremtredende uavhengige medieskikkelse. Flere av avisens journalister er blitt drept de siste 20 årene. Avisen har stanset driften som følge av de strenge lovene som er innført etter angrepet på Ukraina.

Muratov mottok Nobels fredspris i fjor, sammen med den filippinske journalisten Maria Ressa.