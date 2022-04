Det er gått mer enn seks uker siden Russland invaderte Ukraina, og fortsatt pågår kampene med uforminsket styrke.

Det er innført kraftige sanksjoner mot Russland fra en rekke land, men Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj mener sanksjonene ikke er tilstrekkelige.

Langer ut mot Vesten

I en videosendt tale sier Zelenskyj at vestlige land er mer bekymret for egen økonomi enn de sivile dødstallene i Ukraina, melder den britiske avisen The Independent.

– Vestlige land er mer opptatt av de økonomiske konsekvensene av økende energipriser, enn dødsfallene til uskyldige ukrainere, sier den ukrainske presidenten.

Tidligere har Russlands president Vladimir Putin rast mot sanksjonene. I en TV-sendt tale i mars sa Putin at vestlige sanksjoner mot Russland er det samme som en krigserklæring.

Ber om flere våpen

Zelenskyj har helt siden den russiske angrepskrigen startet bedt om å få våpenleveranser til Ukraina. Flere vestlige land har lovet og sendt våpen, men Zelenskyj sier at det tar for lang tid.

– De forteller oss at vi må vente i en situasjon der vi mister flere hundre mennesker hver dag på grunn av det russiske angrepet. Flere av våre byer er blitt ødelagt, sa Zelenskyj i en videotale til den finske Riksdagen.

Zelenskyj tok igjen til orde for at alle økonomiske bånd mellom Europa og Russland må kuttes. Den ukrainske presidenten har tidligere talt til en rekke av Europas nasjonalforsamlinger, blant annet til Stortinget.

Finlands statsminister Sanna Marin sa på en pressekonferanse i forbindelse med talen at Finland er beredt til å gi mer militær, humanitær og økonomisk støtte til Ukraina.

Nye sanksjoner

EU-landene vedtok torsdag sin nye pakke med sanksjoner mot Russland. Import av russisk kull og vodka blir nå forbudt.

Blant innstrammingene er forbud mot import av russisk kull, vodka, trelast og flere andre typer varer. Forbudet mot import av russisk kull er den første EU-sanksjonen som er rettet mot den russiske energisektoren, ifølge nyhetsbyrået AP.

I tillegg forbys transaksjoner med fire viktige russiske banker. Blant disse er VTB, landets nest største bank.

Skip som seiler under russisk flagg, får forbud mot å anløpe havner i EU. Det gjøres imidlertid unntak for skip som frakter energiprodukter, mat og humanitær hjelp.