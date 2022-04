Unntakstilstand på Perus hovedveier

Unntakstilstanden innebærer at hæren kan settes inn for å fjerne sperringene. I tillegg blir grunnlovsfestede rettigheter som forsamlingsfrihet og bevegelsesfrihet satt til side.

I kunngjøringen av unntakstilstanden i en offisiell avis heter det at «politiet skal fortsatt opprettholde ro og orden, med hjelp fra de væpnede styrkene».

Flere hundre lastebilsjåfører og landbruksarbeidere har sperret veier rundt i landet siden mandag i protest mot økende priser på drivstoff og kunstgjødsel.

I byen Ica, rundt 30 mil sørøst for hovedstaden Lima, mistet en landbruksarbeider livet og 15 personer ble såret i sammenstøt mellom politi og demonstranter. De fleste skadde er politifolk.

Spenningen bygget seg opp gjennom uken etter at president Pedro Castillo tirsdag innførte portforbud i Lima i et døgn. Det ble møtt med så mye motstand at det ble opphevet seks timer før tiden.