Shanghai er for tiden preget av det som er et av Kinas største smitteutbrudd av korona siden viruset begynte å spre seg fra Wuhan i slutten av 2019.

Fredag registrerte byens helsemyndigheter 21.000 smittetilfeller, hvorav kun 824 skal ha hatt symptomer. Siden omikronutbruddet startet i forrige måned har smittetallet passert 100.000.

Kinesiske myndigheter har tviholdt på sin nullsmitte-strategi og tydd til kraftige grep for å hindre smittespredning.

Med omikronsmitte på frammarsj i landet har nedstengningene tvunget mange selskaper til å bremse produksjonen. I Shanghais havn er det nå kritisk mangel på sjåfører og arbeidere, mens et omfattende testsystem i tillegg skaper store forsinkelser for driften av verdens travleste havn.

– Den ukentlige driften er gått ned 40 prosent, så det er virkelig enormt, sier Bettina Schön-Behanzin, som er visepresident i det europeiske handelskammeret i Shanghai.

Stengte fabrikker

Den kinesiske storbyen har et av verdens viktigste havneanlegg og er et knutepunkt i den globale leveransekjeden. Havnen håndterer rundt 17 prosent av Kinas havnefrakt. I fjor passerte hele 47 millioner konteinere (TEU) gjennom Shanghais havn.

Kinesiske produsenter sier at nedstengningene, uansett hvor fleksible og målrettet de er, setter virksomheten deres under et stort press.

En av Shanghai-fabrikkene som har måttet stanse produksjonen, er rullestolprodusenten Megalicht Tech. Selskapets sjef Jason Lee sier at situasjonen er krevende.

– Det er ikke mange oppgaver som kan gjennomføres fra hjemmekontor. Folk får ikke komme inn i fabrikken. Og råvarene våre kommer fra andre provinser eller byer, og de kommer ikke inn til Shanghai heller, sier Lee.

Pengebrems

Kinas enorme forbrukerøkonomi er i ferd med å preges av varemangelen med store forsinkelser i leveranser av varer. I flere nedstengte byer har fabrikker sett seg nødt til å finne nye leverandører i håp om å få hjulene til å gå rundt.

23 kinesiske byer, som står for 22 prosent av Kinas bruttonasjonalprodukt (BNP), er rammet av nedstengninger, anslår økonomer fra det japanske finanshuset Nomura.

– Kostnadene som følge av nullsmittestrategien, vil øke betraktelig i takt med at fordelene reduseres, spesielt ettersom eksporten er rammet av de pågående nedstengningene, sier sjeføkonom Lu Ting i Nomura.

En slik kostnadsøkning vil medføre at det spøker for Kinas mål om en BNP-vekst på 5,5 prosent i 2022, mener Lu.

Sliter med matleveranser

Byens myndigheter har innført massetesting av sine 26 millioner innbyggere. Alle som tester positivt, sendes videre til et isolasjonssenter, ofte midlertidige sentre i gymsaler.

Beboerne får tilsendt matkasser med kjøtt og frukt fra myndighetene. Mange sliter imidlertid med å oppdrive ris og andre matvarer. Man får ikke bestilt via internett, og leveranseselskapene sliter med å møte det enorme behovet.

Det er ikke satt en tid på når de strenge restriksjonene oppheves, og mange innbyggere er frustrert over mangelen på langsiktig planlegging fra myndighetene.

Tre lokale tjenestemenn i Shanghai har fått sparken for å ha reagert for tregt på utbruddet. Det er ikke oppgitt konkrete detaljer rundt omstendighetene, men en tjenesteperson sier at de tre ikke oppfylte kravene for å hindre smittespredning, noe som førte til «alvorlige konsekvenser».