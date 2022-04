– Området er fritt for orker, skriver Sumy-guvernør Dmytro Zjyvytskyj i sosiale medier fredag. Ordet «orker» brukes gjerne som en nedsettende betegnelse på russiske soldater av ukrainere, med henvisning til «Ringenes Herre».

Han advarer samtidig innbyggerne mot å reise tilbake igjen fram til området er sikret av ukrainske styrker.

– Regionen er ikke trygg. Det er landminer i mange områder, og disse områdene er ennå ikke klarert, skriver Zjyvytskyj videre.

Russiske styrker har trukket seg helt ut av den nordlige delen av Ukraina tilbake inn i Hviterussland og Russland, ifølge britisk etterretning. Russerne omgrupperer og skal isteden sende styrkene østover i Ukraina, mener de.

En ukrainsk soldat går forbi et ødelagt leilighetsbygg i Borodjanka onsdag. Foto: Vadim Ghirda / AP / NTB Foto: NTB

– Betydelig mer skrekkelig enn i Butsja

Ukrainske styrker har også funnet veien inn i byen Borodjanka.

President Volodymyr Zelenskyj sier at situasjonen er langt verre i Borodjanka enn i Butsja etter at 26 døde mennesker er hentet ut av to ødelagte bygninger.

– Situasjonen er betydelig mer skrekkelig enn i Butsja, som ligger i nærheten, sier presidenten ifølge Sky News.

Kommentaren hans kommer etter at verdenssamfunnet tidligere i uken reagerte med sinne etter å ha sett bilder av døde sivile ligge i gatene i Butsja med bakbundne hender. Russland har avvist at deres styrker rammer sivile og hevder at bildene fra Butsja er iscenesatt.

Ukrainas riksadvokat Iryna Venediktova kunngjorde torsdag funnet av 26 døde i ruinene av to ødelagte leilighetsbygg i Borodjanka.

– Bare den sivile befolkningen ble angrepet. Det er ikke noe militært her, skriver hun på Facebook.

Hun legger til at det er umulig å anslå hvor mange flere døde som befinner seg i området.

FNs nødhjelpssjef Martin Griffiths har vært i både Russland og Ukraina for å snakke med partene angående våpenhvile og mulighetene for en slutt på krigen. Foto: Rodrigo Abd / AP / NTB Foto: NTB

Har ikke tro på våpenvhile

FNs nødhjelpssjef Martin Griffiths har hatt samtaler i både Moskva og Kyiv. Han er ikke optimistisk angående utsiktene for en våpenhvile i krigen i Ukraina.

– Jeg tror ikke det kommer til å bli lett fordi de to partene har svært lite tillit til hverandre, noe jeg har blitt veldig klar over nå. Jeg er ikke optimistisk, sier Griffiths til nyhetsbyrået AP i Kyiv.

Han ble tidligere denne uka sendt til Moskva og Ukraina for å undersøke mulighetene for våpenhvile som kan sikre sårt trengt bistand til Ukraina, i tillegg til mulighetene for en slutt på krigen. Griffiths har møtt Russlands utenriksminister Sergej Lavrov og andre russiske diplomater i Moskva.

Onsdag besøkte Griffiths Butsja før han reiste videre inn til Kyiv for å snakke med den ukrainske statsministeren Denys Sjmyhal.

– Denne krigen vil ikke være over i morgen. Men et punkt hvor det er visse framskritt, er at det er en noe bedre forståelse av partenes syn på hva en lokal våpenhvile vil kunne omfatte, sier han.