– Vi trenger støtten deres, selv på symbolske og diplomatiske uttrykks nivå. Vær så snill og kom tilbake. Alle som er tapre, vær så snill og kom tilbake til hovedstaden vår og fortsett å arbeide, sier presidenten ifølge CNN.

Han sier at utenriksstasjoners tilstedeværelse i Kyiv er et «signal til Russland om at Kyiv tilhører oss».

– Dette er hovedstaden. Dette er ikke en provinsby i Russland. Dette er vår by, sier Zelenskyj.

Samtidig takker han Tyrkia og Litauen for allerede å ha kunngjort gjenåpning av sine utenriksstasjoner i Kyiv.

Litauens ambassadør dro fra Lviv til Kyiv torsdag, skriver The Guardian. Onsdag varslet Tyrkia flytting fra sin midlertidige ambassade i Tsjernivtsi nær grensen til Romania, til Kyiv.