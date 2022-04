Tyskland skal ha fanget opp russiske samtaler om drap i Butsja

Noe av lydmaterialet som er samlet inn, handler tilsynelatende om ofrene som er funnet drept i en hovedgate i Butsja, meldte det tyske nyhetsmagasinet torsdag. Spiegel siterer en lukket brifing som etterretningstjenesten BND har holdt i den tyske nasjonalforsamlingen.

Blant kommunikasjonen som ble fanget opp, var en soldats beskrivelse av hvordan han og andre i hans tropp skjøt en person på sykkel. AFP-journalister i Butsja så tre lik sammenfiltret i sykler blant de 20 drepte som de så i den aktuelle gata etter at russiske soldater trakk seg ut.

Paramilitære

Det tyske nyhetsbyrået DPA skriver at opptakene beviser at overgrep ble begått av russisk militært personell, og at de også avslører at Russland hadde paramilitære enheter utstasjonert utenfor Kyiv i mars. BND vil ikke bekrefte noen av medierapportene fra det lukkede møtet i nasjonalforsamlingen onsdag.

Russland benekter anklagene om drap på sivile og andre krigsforbrytelser og har kommet med udokumenterte påstander om at bildene fra Butsja er forfalsket.

Ifølge Spiegel utgjør lydmaterialet bevis for at leiesoldater fra Wagner-gruppen spilte en rolle i drapene. Opptakene tyder ikke på at drapene var tilfeldige handlinger.

Soldatene snakket om drapene «som om de ganske enkelt diskuterte sitt eget hverdagsliv», skriver magasinet.

Satellittbilder

Den tyske regjeringen sa onsdag at satellittbilder fra mars utgjør sterke motbevis mot Russlands påstander om at de ikke har begått overgrepene i Butsja. Tyskerne har tilgang til bilder fra perioden 10. til 18. mars. Disse har «ført til konklusjonen om at ofrene som vi alle så bilder av, hadde ligget der i alle fall siden 10. mars», sa regjeringens talsmann Steffen Hebestreit.

– Troverdige beviser viser at russiske kamp- og sikkerhetsstyrker var utplassert i dette området fra 7. mars til 30. mars, sa Hebestreit.

New York Times har tidligere analysert satellittbilder fra det private amerikanske selskapet Maxar for å dokumentere at drapene på sivile i Butsja skjedde før russiske styrker forlot byen.

På spørsmål om hvorvidt de aktuelle satellittbildene stammer fra allierte eller medier, svarte Hebestreit:

– Dette er våre funn, men som du vet, kommenterer vi ikke opphavet eller evalueringen av etterretningssaker.