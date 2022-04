Et flertall av hovedforsamlingens 193 medlemsland støttet det amerikanske forslaget hvor det heter at Russland ikke kan bli sittende som medlem av menneskerettsrådet etter invasjonen av Ukraina.

Russland anser vedtaket for å være «ulovlig og politisk motivert», heter det fra utenriksdepartementet i Moskva.



Totalt 93 land stemte for utestengingen, mens 24 land stemte mot og 58 land avsto fra å stemme.

Norge var blant landene som stemte for, men blant annet Kina, Nord-Korea, Hviterussland og Iran stemte mot.

– Vi avviser de usanne anklagene mot oss, sa Russlands viseambassadør til FN, Gennadij Kuzmin, før avstemningen.

– I strid med folkeretten

– Russlands ulovlige invasjon av Ukraina og brutale krigføring i strid med folkeretten har dramatiske konsekvenser for befolkningen i Ukraina. Det er begått grove menneskerettighetsbrudd, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) i en epost til NTB etter avstemmingen.

Hun sier at bildene fra Kyiv-forstaden Butsja, som har vakt sterke reaksjoner den siste uken, viser grusomme overgrep og angrep mot sivile.

– Disse handlingene er ikke forenlig med å skulle fremme og beskytte menneskerettighetene i FNs menneskerettsråd. Norge er derfor blant landene som har stemt for at Russland suspenderes fra menneskerettsrådet, sier Huitfeldt.

Anklager om drap

USA og Storbritannia tok tidligere i uka til orde for å utestenge Russland, blant annet som følge av anklagene om drap på sivile Butsja.

– Gitt sterke beviser for krigsforbrytelser, inkludert rapporter om massegraver og avskyelig nedslakting i Butsja, kan ikke Russland lenger være medlem av FNs menneskerettsråd. Russland må suspenderes, sa Storbritannias utenriksminister Liz Truss.

Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba uttrykker takknemlighet for utestengelsen av Russland.

– Krigsforbrytere har ingen plass i FN-organer med hensikt å beskytte menneskerettigheter, skriver han på Twitter.

Innvalgt i fjor

FNs menneskerettsråd består av 47 land, som velges for tre år av gangen. Russland ble innvalgt i 2021.

Blant de nåværende medlemmene i rådet er også land som Sudan, der de militære grep makten i et kupp i 2021 og har slått hardt ned på demonstranter siden. Eritrea, som FN anklager for krigsforbrytelser i nabolandet Etiopia, er også medlem, og det samme er De forente arabiske emirater som anklages for krigsforbrytelser i Jemen.

I menneskerettsrådets historie har bare ett land blitt utestengt tidligere. I 2011 ble Libya utestengt som følge av den brutale håndteringen av demonstrasjoner i landet.