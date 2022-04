Torsdag hevder den hviterussiske presidenten Aleksandr Lukasjenko at landet har gjennomført en «spesialoperasjon» i Ukraina. Det skriver de de statlige russiske nyhetsbyråene Sputnik og Ria.

Operasjonen skal ifølge Lukasjenko ha gått ut på å «frigjøre sine borgere» i Ukraina.

Det hviterussiske nyhetsbyrået Belta hevder at operasjonen gikk ut på å returnere flere hviterussiske lastebilsjåfører.

– Ting gikk for langt, og disse skurkene begynte å fange folket vårt, først og fremst førere av kjøretøyene, som tilfeldigvis var der på den tiden, skal Lukasjenko ha sagt, ifølge Belta.

– Jeg advarte ukrainere

Lukasjenko hevder operasjonen gikk «strålende».

– Jeg advarte ukrainere om at vi ville bli tvunget til å gjennomføre en operasjon for å frigjøre disse menneskene. Vi gjennomførte så en spesiell operasjon og frigjorde alle våre folk, sier han.

I forrige uke innførte Australia sanksjoner mot Lukasjenko og en rekke russiske formidlere av desinformasjon.

Lukasjenko, hans sønn Viktor og kone Galina er satt på sanksjonslisten på grunn av den strategiske støtten til Russland og det russiske militære, meldte BBC.

Krever en rolle i fredsforhandlingene

De pågående fredsforhandlingene mellom Ukraina og Russland må inkludere Hviterussland, krever Lukasjenko.

– Vi arbeider med utgangspunkt i at denne krigen skjer rett på den andre siden av våre grenser, og den påvirker situasjonen i vårt land på den mest alvorlige måten, sier han, ifølge NTB.

Lukasjenko mener at det ikke bør inngås separate avtaler i forhandlingene «bak Hviterusslands rygg», og mener at Hviterusslands syn må lyttes til i forhandlingene.

De første forhandlingsrundene mellom ukrainske og russiske diplomater ble holdt i Hviterussland. I slutten av forrige måned ble imidlertid samtalene lagt til Istanbul, noe Lukasjenko tilskriver press fra Vesten.

– La dem holde samtalene her. Hovedmålet er å få et resultat fordi, jeg gjentar, krig forårsaker store problemer for Hviterussland, sier han.