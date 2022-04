EU-parlamentet vil boikotte russisk olje og gass

Forslaget – som er symbolsk viktig, men ikke har noen formell kraft – fikk 513 stemmer torsdag, skriver den spanske EU-parlamentarikeren Luis Garicano på Twitter. 22 representanter stemte imot, mens 19 avsto fra å stemme.

Folket i Europa nekter å finansiere mord på våre ukrainske medborgere. EU-rådet bør lytte, skriver Garicano.

Torsdag er det ventet at EUs medlemsland vil gi grønt lys til den femte sanksjonspakken mot Russland, inkludert importforbud mot russisk kull. Olje og gass er ikke på sanksjonslisten i denne omgang. EU-landene kjøper russisk energi for rundt 1 milliard euro per dag, men flere land og EU-topper har tatt til orde for å gjøre seg mindre avhengig av importen fra Russland.