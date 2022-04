Dermed følger domstolen aktors påstand fra forrige torsdag og trosser advarsler fra menneskerettighetsorganisasjoner, som mener at en slik overføring vil føre til at sannheten dekkes over.

Khashoggis tidligere forlovede, Hatice Cengiz, varsler at hun vil anke avgjørelsen.

– Tyrkia regjeres ikke av en enkelt familie på samme måte som Saudi-Arabia. Vi har et rettsvesen som tar opp borgernes ankemål, sier hun.

Jamal Khashoggi var en saudiarabisk statsborger og regimekritiker som bodde i eksil i USA. Han ble drept og partert da han oppsøkte Saudi-Arabias konsulat i Istanbul for å hente papirer han trengte for å gifte seg.

Saudi-Arabias kronprins Mohammed bin Salman har sagt at han aksepterer at Saudi-Arabia har et overordnet ansvar for drapet, men nekter for å ha en personlig tilknytning til at det skjedde.