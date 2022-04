– Det faktum at han kommer til å konsentrere seg om mindre regioner er et klart tegn på muligheten for at volden kommer til å fortsette. Den kan til og med bli intensivert i den delen av Ukraina, sier en Pentagon-tjenestemann ifølge BBC.

– Vi forventer fullt ut at ukrainerne kommer til å fortsette å kjempe i dette området, som tilhører dem, og som de har kjempet for i åtte år, sier tjenestemannen videre.

Moskva har flyttet styrker ut fra Kyiv- og Tsjernihiv-områdene og ventes i tiden som kommer å fokusere på Donbas-regionen i Øst-Ukraina.