Ordfører: Over 5.000 sivile døde i Mariupol

Av disse var over 200 barn, ifølge ordfører Vadym Bojtsjenko. Han anklager de russiske styrkene for å ha bombet flere sykehus under beleiringen av byen, som har vart i rundt en måned.

Anslaget over drepte sivile er det samme som en rådgiver i den ukrainske regjeringen oppga i slutten av mars. Det ble da understreket at det reelle tallet kan være høyere.

Bojtsjenko hevder at de russiske styrkene har med seg mobile krematorier for å bli kvitt lik og fjerne bevis for krigsforbrytelser. Russiske myndigheter har avvist anklager om krigsforbrytelser i Ukraina.