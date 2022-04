Flyet av typen Boeing 777 kom fra New York og skulle lande ved Charles de Gaulle-flyplassen utenfor Paris.

«Stopp, stopp», sa en av pilotene, ifølge et lydopptak fra cockpiten som er publisert av avisa Le Parisien. Flygerne skal delvis ha mistet kontrollen over flyet 370 meter over bakken.

De valgte å avbryte landingen, og på andre forsøk fikk de landet flyet som normalt. Den franske myndigheten for flysikkerhet, BEA, betegner hendelsen som alvorlig.