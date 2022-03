Kilder: Aksjon mot Gazproms kontorer i Tyskland

EU-kommisjonen opplyser i en uttalelse at inspeksjonen ble gjennomført uten varsel tirsdag.

Ikke navngitte kilder sier til nyhetsbyrået AFP at Gazproms kontor i Tyskland var hovedmålet for aksjonen. Det er mistanke om at den russiske energigiganten har bidratt til å presse gassprisene opp i Europa.

I EU-kommisjonens pressemelding står det at det er mistanke om at gasselskapene har misbrukt sin dominerende stilling i strid med unionens konkurranseregler. Der står det ingenting om hvilke selskap det gjelder.

Også Bloomberg melder at det dreier seg om Gazproms virksomhet i Tyskland, Gazprom Germania, samt Wingas, som er ett av Gazproms datterselskaper. Til sammen står de to selskapene for rundt 20 prosent av den tyske gassmarkedet.

EU har siden i fjor vært rammet av energikrise der prisene har skutt i været. Årsaken er at det er lite gass på lager som følge av at Gazprom har redusert leveransen av russisk gass.

Konkurransemyndighetenes etterforskning ble innledet før Russland invaderte Ukraina 24. februar.