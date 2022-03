Sveriges kystvakt undersøker haidød utenfor Lysekil

De døde fiskene ble funnet av en gruppe studenter i marinbiologi utenfor havnen i Lysekil. At artene er rødlistet, betyr at de er utrydningstruet.

Stasjonssjef for Kustbevakningen i Göteborg, Jonas Berg, sier til P4 Väst at det kan være snakk om et alvorlig lovbrudd.

Det makabre funnet ble gjort mandag. Studentene sto på kaien og oppdaget de døde haiene i vannet.

Da de dykket for å undersøke funnet, viste det seg å handle om de vernede artene pigghai, kloskate og piggskate. Det betyr at hvis man tilfeldigvis får en slik art i garnet, så må de slippes ut igjen i sjøen.

Undervannsfilmeren Tobias Dahlin er overbevist om at fisken er dumpet på plassen. Hvordan fisken har havnet på havbunnen, er uklart. Noen av haiene viste fortsatt tegn til å puste da de ble funnet, men var døende.