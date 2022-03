Zelenskyj misfornøyd med ambassadører

Ifølge Zelenskyj har de to ambassadørene ikke gjort nok for å overtale landene de er stasjonert i til å støtte Ukraina med våpen og straffe Russland med sanksjoner for krigføringen.

– Med all respekt, dersom det ikke kommer våpen, dersom det ikke kommer sanksjoner, dersom det ikke kommer restriksjoner for russisk næringsliv, vær snill å se dere om etter annet arbeid, lyder Zelenskyjs budskap til landets ambassadører.

– Jeg forventer konkrete resultater de kommende dagene fra alle våre representanter i Latin-Amerika, Midtøsten, Sørøst-Asia og Afrika, sier han i en videotale.

Zelenskyj sier videre at han også forventer resultater fra militærattacheene ved Ukrainas ambassader.