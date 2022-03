Israel utstasjonerer styrker for å håndtere voldsbølge

Styrkene skal hjelpe politiet med å håndtere uroen. Fem personer ble drept da en væpnet mann på motorsykkel åpnet ild i forstaden Bnei Brak i Tel Aviv tirsdag, der mange av innbyggerne er ultraortodokse jøder.

I etterkant har israelske sikkerhetsstyrker pågrepet seks menn i landsbyen Jabed på den okkuperte Vestbredden, ifølge den palestinske selvstyremyndighetens nyhetsbyrå Wafa.

Etter et møte med sikkerhetsmyndigheter onsdag, sa Israels statsminister Naftali Bennett at mer enn 200 mennesker er pågrepet eller avhørt etter angrepene den siste tida.

Bred fordømmelse

To sivile ukrainske menn, to sivile israelere og en palestinsk-israelsk politimann ble drept, før gjerningspersonen, en 27 år gammel palestiner fra Vestbredden, ble skutt og drept av politiet.

I en video etter angrepet hyllet tre maskerte menn, som hevdet å være fra al-Aqsa-martyrenes brigader, angrepet før de kunngjorde at det er «krig i hele landet Israel» på hebraisk.

Brigadene er den militære fløyen til Fatah, det politiske partiet som styrer på Vestbredden.

USA, Norge, Frankrike og Tyskland er blant landene som har fordømt angrepet, og også FNs generalsekretær António Guterres har uttrykt sin fordømmelse.

Det samme har den palestinske presidenten Mahmoud Abbas.

– Drapet på palestinske og israelske sivile vil bare føre til ytterligere forverring av situasjonen mellom landene, sa han i en uttalelse via Wafa.

USAs president Joe Biden snakket med Bennett onsdag, og kondolerte etter angrepene, heter det i en uttalelse fra Det hvite hus.

Biden understreket videre at USA «står fast og bestemt med Israel i møte med denne terrortrusselen og alle trusler mot staten Israel».

Bekymring for mer vold

Det er bekymring for at situasjonen kan eskalere i dagene som kommer.

Angrepet i Tel Aviv fant sted mens Israels forsvarsminister Benny Gantz besøkte Jordan, der han skal møte kong Abdullah II i et forsøk på å sikre ro i de palestinske områdene under den muslimske hellige måneden Ramadan.

Etter tirsdagens angrep er til sammen elleve drept i angrep i Israel den siste uka, og da er gjerningspersonene ikke regnet med. Søndag drepte to gjerningsmenn to israelske politibetjenter i byen Hadera nord i Israel, et angrep terrorgruppen IS senere har tatt på seg ansvaret for.

Forrige uke gikk en mann som ifølge politiet sympatiserte med IS, til angrep med kniv og bilen sin i byen Beersheba sør i Israel. Fire israelere ble drept.

Bennett sa tirsdag at Israel «står overfor en bølge av morderisk terrorisme». Etter onsdagens møte sa han at det har vært lignende voldsbølger i landet tidligere men at «de ikke knakk oss da, og de vil ikke knekke oss nå».