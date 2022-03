Georgisk utbryterrepublikk vil ha folkeavstemning om å slutte seg til Russland

Anatolij Bibilov, som styrer regionen, sa på statlig, russisk TV onsdag at det vil være nødvendig med en folkeavstemning for å ta et slikt steg. Dette vil imidlertid bli «veldig vanskelig» å organisere, sa han.

– Jeg mener at en forening med Russland er vårt strategiske mål, sa han.

Russland anerkjente Sør-Ossetia, som ligger sør i Kaukasus-fjellene som en uavhengig stat etter krigen i 2008, og utstasjonerte tusenvis av soldater i regionen. Det samme skjedde i Abkhasia, den andre georgiske utbryterrepublikken.

De fleste andre land anser områdene fortsatt for å være en del av Georgia.

Abkhasia har ingen planer om å slutte seg til Russland, sier en talsmann for parlamentet i regionen til nyhetsbyrået DPA. Selv om Russland anses som en nær strategisk partner, er Abkhasia et «uavhengig land, ifølge grunnloven».

Alan Tadtajev, som leder parlamentet i Sør-Ossetia sier til det statlige russiske nyhetsbyrået Tass at folkeavstemningen bør holdes «i nær framtid».

Russland innledet en invasjon av nabolandet Ukraina 24. februar, og rettferdiggjorde den blant annet med at det var en «frigjøring» av de ukrainske separatist-kontrollerte regionene Donetsk og Luhansk, sammen kjent som Donbas.

Det førte til bekymring for at det kunne blusse opp nye sammenstøt i andre prorussiske regioner i tidligere sovjetrepublikker.

Søndag sa Leonid Pasetsjnik, som leder separatistene i Luhansk, at det skal holdes en folkeavstemning om å innlemme regionen i Russland. Regjeringen i Kyiv svarte at en slik folkeavstemning ikke vil anerkjennes av Ukraina.