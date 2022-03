Nye samtaler mellom Russland og Ukraina fredag

Zelenskyj sier at samtalene fortsetter, men at det «for øyeblikket kun er ord, ingenting konkret», skriver Sky News. Ukrainske styrker forbereder seg på nye russiske angrep mot Donbas-regionen øst i landet, sier presidenten videre.

Den ukrainske forhandleren Mykhailo Podoljak sa tidligere at han var «optimistisk» etter fredssamtaler med Russland i Istanbul. Der la ukrainerne fram et forslag om å ikke tillate utenlandske militærbaser på sitt territorium, samt en slutt på ambisjonene om å slutte seg til Nato.

Davyd Arakhamia, en annen ukrainsk forhandler, sier til Sky News at fredssamtalene vil fortsette virtuelt fredag. Ifølge ham har Ukraina foreslått et møte mellom Zelenskyj og Russlands president Vladimir Putin, men at Russland svarte at det må mer arbeid til på et utkast til et traktat.