I flere uker sto Russland fast ved at de ikke hadde planer om å invadere Ukraina, til tross for at de hadde sendt over 100.000 soldater til grensen. Så kom natten til 24. februar. Til tross for gjentatte advarsler fra vestlige ledere og Nato, ble verden tatt på senga av invasjonen av Ukraina.

Torsdag er det fem uker siden invasjonen fant sted og en krig på europeisk jord ble et faktum. I over en måned har ukrainske soldater og sivile kjempet for å knekke den russiske offensiven, med god hjelp i form av våpenleveranse fra en rekke vestlige land, deriblant Norge.

Flere byer har falt, men hovedstaden Kyiv står fremdeles og ligger i ukrainske hender. Nå har Russland annonsert at de har besluttet å trekke seg ut av store deler av Ukraina, og fokusere på de separatist-kontrollerte områdene i Donbas.

– Ikke stol blindt på Kreml

Siden den kalde krigen har USAs mantra angående Kreml vært «stol på, men verifiser», et ordtak som ble flittig brukt av tidligere president Ronald Reagan. I ordtaket ligger flere tiår med forsiktig tillit til russisk styresmakt. Nå ligger ordtaket og stormaktforholdet som lå bak det i ruiner, og tilliten er erstattet med «verifiser, men vær skeptisk».

– La oss ikke fremstå som lettlurt her og stolte blindt på at Kreml faktisk planlegger en tilbaketrekning av russiske styrker, sa Pentagon-talsmann John Kirby tirsdag.

Amerikansk etterretning frykter at Russland rett og slett kjøper seg tid til å planlegge større og mer ødeleggende angrep på sørøstlige Ukraina, deriblant krigsherjede Mariupol. Kystbyen skiller Donbas fra allerede okkuperte Krim, og anses derfor som strategisk svært viktig for Russland, siden byen vil gi dem direkteforbindelse mellom de russisk/separatist-kontrollerte delene av Ukraina.

– Vi tror dette dreier seg om en omstrukturering, ikke en reell tilbaketrekning, og vi må forberede oss på store angrep på andre områder av Ukraina, sier Kirby.

Pentagon-talsmann John Kirby advarer mot å stole blindt på den russiske regjeringen. Foto: Alex Brandon / AP/NTB

Vesten advarer mot å senke skuldrene

Pentagon kan bekrefte at det er blitt observert tegn til at russiske styrker er i ferd med å bevege seg vekk fra Kyiv, men stoler ikke på at det skal være snakk om en tilbaketrekning, skriver CNN i en analyse.

Det amerikanske forsvarsdepartementets skepsis ga gjenklang i president Joe Bidens ord da han var i et videooverført møte med en rekke vestlige ledere tirsdag kveld.

– Vi får se, men jeg kommer ikke til å tro på det før jeg ser det, sa Biden til den franske, tyske, britiske og italienske lederen.

Emmanuel Macron, Olaf Scholz, Boris Johnson, Mario Draghi og Joe Biden advarer på det sterkeste Vesten mot å «senke skuldrene før marerittet i Ukraina er over», melder Johnson og Downing Street etter møtet, skriver Euronews.

Russlands mener det er en tillitserklæring

Ifølge Russlands viseforsvarsminister Alexander Fomin er tilbaketrekningen fra de ukrainske storbyene en «tillitserklæring» både til og fra Russland, og burde oppfatte som et klart tegn på at fredssamtalene går i riktig retning.

Russlands hevder at første fase av deres militære operasjon er over, og at de lyktes i å markant redusere Ukrainas evne til å gå til militært angrep, noe de hevder sikrer tryggheten til folket i Donbas og legger til rette for «frigjøringen» av området.

Vestlige ledere tror tilbaketrekningen utelukkende skjer som følge av Russlands enorme tap av styrker og materiale, og at de forsøker å kjøpe seg mer tid ved å konstruere en tilbaketrekning. En påstand som får støtte fra ukrainske myndigheter.

Julia (34) klarte ikke holde tårene tilbake da hun og datteren Veronika (6) snakket med pressen i utkanten av Kyiv tirsdag. Foto: Rodrigo Abd / AP/NTB

Fra innsiden av Kyiv

Det ukrainske parlamentsmedlemmet Inna Sovsun forteller Euronews at de enn så lenge ikke ser noe tegn til at Russland planlegger å trekke seg tilbake. Sovsuns sønn er evakuert ut av Ukraina og i sikkerhet, men hun valgte selv å bli i Kyiv.

– Vi har null tillit til det Russland sier. Vi har fått en smertefull lærepenge, og Vesten burde også ha lært at alt som kommer derfra er løgn, sier Sovsun til Euronews.

Sovsun mener at det er nytteløst å inngå i en fredsavtale med Russland, dersom den innbefatter at landet må gi avkall på sikkerhetsgarantier fra Vesten. Noe hun mener er det eneste som kan sikre Ukraina fra videre russisk krigføring.

Video: Zelenskyj talte til Stortinget onsdag: