Russland tilbyr våpenhvile for å evakuere sivile fra Mariupol

Forutsetningen fra russerne er at den ukrainske siden erklærer våpenhvile og informerer Russland, FN og Røde Kors skriftlig innen klokka 6 torsdag morgen, ifølge nyhetsbyrået Interfax.

Ukraina og Russland har gjentatte ganger anklaget hverandre for å sabotere evakueringen av sivile fra havnebyen Mariupol, der de humanitære behovene antas å være enorme.

Den russiske avisa Izvestija skrev sent onsdag kveld at korridoren skal gå til Zaporizjzja. Evakueringen skal starte klokka 10 torsdag, samtidig med en humanitær våpenhvile, og de sivile skal først flykte til Berdjansk i vest, opplyser en generalmajor til Interfax.

Omfattende ødeleggelser

– For at denne humanitære operasjonen skal lykkes, foreslår vi å gjennomføre den i direkte samarbeid med FNs høykommissær for flyktninger og Den internasjonale Røde Kors-komiteen, sier det russiske forsvarsdepartementet i en uttalelse.

Andre parter har foreløpig ikke kommentert meldingene. Mariupol har vært under russisk beleiring i over en måned og blitt utsatt for omfattende ødeleggelser, og det har kommet gjentatte advarsler om en forestående humanitær katastrofe.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj kalte tirsdag beleiringen av Mariupol for en forbrytelse mot menneskeheten. Rundt 160.000 sivile er ifølge ukrainske myndigheter omringet, og behovet for mat, vann og medisiner er desperat. Tusenvis er drept.

Før krigen hadde Mariupol om lag 400.000 innbyggere.

Tvangsflytting

Russland har så langt avvist et forslag fra Frankrike, Tyrkia og Hellas som kunne ført til at sivile ukrainere ble evakuert fra Mariupol. Tirsdag krevde Russlands president Vladimir Putin i en samtale med sin franske motpart at ukrainske styrker måtte legge ned våpnene før russerne tillater noen nødhjelpsoperasjon. Emmanuel Macron sa at den humanitære operasjonen de planlegger, foreløpig ikke er mulig å gjennomføre, men at Putin skulle tenke på det.

Den siste tiden er det kommet en rekke meldinger om at innbyggere fra russiskkontrollerte områder av Ukraina, deriblant Mariupol, er tvangsflyttet til Russland.