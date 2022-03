To skutt og drept på restaurant i Nederland

Området rundt restauranten i Zwolle-Noord er sperret av, og etterforskningen pågår, tvitrer politiet i provinsen Overijssel og ber om tips i saken.

RTL Oost skriver at hendelsen fant sted i 18-tiden. Øyevitner forteller til den lokale radiostasjonen at ofrene spiste da en væpnet mann kom inn på restauranten og skjøt dem. Tilsynelatende var det et målrettet angrep, og gjerningspersonen flyktet fra stedet.

– Det var massiv panikk blant gjestene, som alle flyktet ut, melder RTL Oost.