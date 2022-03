Bakgrunnen er at Russland krever at europeiske land betaler for gassen sin i rubler, et krav som G7-landene er enige om å avslå. Frykten er derfor at Russland skal kutte gassforsyningene til Tyskland og andre europeiske land.

Første trinn i kriseplanen er at Habecks departement etablerer et team som skal følge ekstra nøye med på gassituasjonen.

Tyske gasslagre er fylt til 25 prosent av kapasiteten i øyeblikket, ifølge Habeck.