«Jihadi George» for retten i USA

Elsheikh var medlem av en beryktet gruppe innen IS som holdt, torturerte og drepte utenlandske fanger i årene 2012 til 2015.

De fire medlemmene av gruppen ble døpt «The Beatles» som følge av sine britiske aksenter. 33 år gamle Elsheikh ble døpt «Jihadi George».

Blant ofrene var norske Ole Johan Grimsgaard-Ofstad, som ble tatt som gissel av IS i Syria i 2015 og torturert og drept etter lange forhandlinger om løsepenger.

Elsheikh har i avhør i sagt at han deltok i forhandlinger med den norske regjeringen om løsepenger for Grimsgaard-Ofstad, men ifølge daværende statsminister Erna Solberg (H) var det aldri aktuelt å inngå noen avtale om dette.

– Dette er et prinsipp vi ikke kan fravike i møte med kyniske terrorister, sa Solberg da spørsmålet om løsepenger ble reist.

Pågrepet og utlevert

Elsheikh ble pågrepet av kurdiske styrker i Syria i 2018 sammen med et annet medlem av gruppa, den 37 år gamle briten Alexanda Amon Kotey. To år senere ble de utlevert til USA, der de ble tiltalt for medvirkning til drap på de to amerikanske journalistene James Foley og Steven Sotloff, samt de to amerikanske hjelpearbeiderne Peter Kassig og Kayla Mueller.

Kotey sa seg skyldig og inngikk i september i fjor et forlik som innebærer at han skal sone 15 år i et amerikansk fengsel. Deretter blir han utlevert til Storbritannia der en ny tiltale venter.

Elsheikh nekter straffskyld og skal nå forsøke å overbevise en jury i Alexandria, 10 kilometer sør for Washington, om sin uskyld.

Tirsdag ble de 18 jurymedlemmene som skal avgjøre 33-åringens skjebne, utpekt, og rettssaken kan dermed begynne. Ifølge dommer T.S. Ellis vil den trolig pågå i tre til fire uker.

Gisler fra 15 land

«The Beatles» skal i årene 2012 til 2015 ha holdt minst 27 gisler fra 15 land i Syria. Noen av dem ble løslatt etter forhandlinger om løsepenger, mens andre ble halshogd for åpent kamera. Opptakene ble deretter spredt i propagandavideoer for IS.

Lederen for gruppen, briten Mohammed Emwazi, kjent som «Jihadi John,» ble drept i et amerikansk droneangrep i Syria i 2015.

Aine Lesley Davis, kjent som «Jihadi Paul», soner en terrordom i Tyrkia. Kotey gikk under tilnavnet «Jihadi Ringo».

Elsheikh hadde ifølge tiltalen ansvaret for å koordinere forhandlingene om løsepenger, noe som skjedde via epost.

Vitner

Den spanske fotografen Ricardo Garcia Vilanova ble holdt som gissel av «The Beatles» i seks måneder i 2014. Han har fortalt om daglig tortur og drap i «en sadistisk atmosfære».

Både han og flere andre tidligere gisler ventes å vitne i rettssaken mot Elsheikh, og det samme skal trolig en yazidi-kvinne som jobbet for Dansk flyktningråd da hun ble tatt til fange i 2013.

Kvinnen ble tatt til fange sammen med amerikanske Kayla Mueller, som skal ha blitt overlatt til IS-sjefen Abu Bakr al-Baghdadi. Han voldtok henne angivelig en rekke ganger før han drepte henne. Baghdadi ble drept av amerikanske spesialstyrker i Syria i 2019.